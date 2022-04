Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a sărbătorit Ziua Internațională a Muncii cum altfel decât prin muncă. El a a pus umărul la ecologizarea cimitirului evreiesc alături de președintele comunității evreiești din Rădăuți, Igo Kofler și de directorul societății Servicii Comunale, Adi Jecalo. ”Am onorat ceea ce am promis anul trecut. Am venit să ecologizăm acest cimitir care este încărcat de istorie, de o istorie profundă la care numaidecât trebuie să venim în ajutor. Am răspuns afirmativ solicitării domnului președinte al comunității evreiești și astăzi am ales să sărbătorim Ziua Internațională a Muncii la muncă împreună cu oamenii făcători de bine”, a declarat Loghin. El a amintit că cimitirul evreiesc alături de Templul evreiesc din Rădăuți vor fi incluse într-un circuit turistic. ”Mă bucur că suntem în linie dreaptă petru a introduce cimitirul și Tempul într-un circuit turistic. Mai multe vom spune când vom parcurge acei pași pentru că nu vom lăsa să trecem cu vederea un aspect atât de important pentru municipiui Rădăuți”, a spus Loghin. El a mai transmis rădăuțenilor să aibă încredere în el pentru că ”totul este pus la punct și lucrurile pe care le vom face au o cronologie pe care o respectăm cu strictețe iar Rădăuțiul va fi pus acolo unde îi este locul”.

La rândul său președintele comunității evreiești din Rădăuți, Igo Kofler, a ținut să-i mulțumească primarului Loghin pentru că și-a respectat cuvântul în privința ecologizării cimitirului evreiesc. ”Vreau să-i mulțumesc domnului primar că în urma discuției de anul trecut și-a ținut promisiunea de a face curățenie în cimitirul evreiesc lucru care nu s-a mai făcut de mai bine de 15 ani. După ce se va termina ecologizarea în interiorul cimitirului vom trece la împrejmuiri și vom repara și gardul pentru a arăta ca un obiectiv demn de vizitat”, a spus Igo Kofler.

Directorul societății Servicii Comunale, Adi Jecalo, a ținut să precizeze că se intervine cu trei tractoare, două basculante și 13 oameni și că acțiunea va fi finalizată săptămâna viitoare având în vedere suprafața mare a cimitirului de 3 hectare.