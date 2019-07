Pe strada Hipodromului din municipiul Rădăuți au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii și urmează să fie trasate marcajele rutiere, a anunțat primarul Nistor Tătar. ”Primăria municipiului Rădăuți continuă aceste lucrări de modernizare pe strada Cărămidăriei și pe strada Tirului, unde s-au început procedurile de pregătire pentru asfaltare”, a adăugat Nistor Tătar.

