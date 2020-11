Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a inspectat astăzi stadiul lucrărilor de pe strada Bogdan Vodă, intersecția cu strada Mihai Viteazu, stradă care se află în proces de modernizare. Loghin a ținut să precizeze că acum se lucrează la trotuare, montarea de borduri, la rigole sau la mutarea unor stâlpi de iluminat mai puțin la asfaltare această operațiune fiind lăsată pentru primăvara anului viitor. Loghin a menționat că își dorește ca strada Bogdan Vodă să arate impecabil subliniind că pe timp de weekend va fi transformată în pietonal până va fi amenajată ”o zonă pietonală adevărată în centrul Rădăuțiului”.

„Am fost cu constructorul în teren. Anul acesta vom face trotuarele stânga-dreapta pentru că nu putem lăsa oamenii care au curți pentru o perioadă atât de lungă fără trotuar în față. Știu foarte bine cât de mare este disconfortul pentru că au fost probleme mari în momentul în care s-a decapat pe strada Daciei și pe alte străzi de au rămas oamenii vreo două luni fără trotuare. Vom termina de bordurat până în capăt la fel am vorbit să montăm toate geigerele pentru scurgerea apei și vreau să se frezeze denivelările și să se plombeze acolo unde este nevoie pentru ca până în primăvară terenul să fie pregătit pentru asfaltare. Nu vreau să risc să începem cu asfaltul pentru că ar trebui să facem și stratul al al doilea. Dacă ar fi doar de întins asfaltul nu ar fi o problemă dar trebuie de ridicat la un moment dat geigerele și capacele de canal și o să intrăm în decembrie și nu vreau să risc nimic. Am spus că îmi doresc ca strada Bogdan Vodă să arate impecabil pentru că pe timp de weekend va fi transformată în pietonal până vom face o zonă pietonală adevărată în centrul municipiului după o dezbatere cu cetățenii”, a declarat Loghin.

Loghin se gândește la introducerea unei taxe pentru mașinile de mare tonaj care intră în Rădăuți după finalizarea centurii ocolitoare

El s-a declarat nemulțumit că problema din intersecția cu strada Mihai Viteazul nu a fost rezolvată în mandatul trecut. ”Suntem aici in intersecția ”la doi voievozi” cum este ea cunoscută. Este o intersecție cu probleme de foarte mult timp. Din păcate în mandatul trecut nu s-a reușit să se rezolve această problemă. În momentul când am venit cu trotuarul eram viceprimar și l-am proiectat în așa fel încât să rămână lărgită zona pentru a lărgi intersecția dar nu s-a întâmplat acest lucru. Din păcate am găsit în proiectul initial cel de asfaltare a străzii Bogdan Vodă doar bandă pentru înainte nu era și intersecția lărgită. Am vorbit cu proiectantul, am vorbit cu Poliția, este totul în regulă, se vor da avizele necesare și vom lărgi această intersecție deci vom veni cu bandă dinspre Bogdan Vodă înspre Mihai Viteazu, cu bandă la dreapta lărgită pe toată bucata iar la un moment dat vor veni parcările retrase în trotuar pentru a putea încăpea mașinile astfel ca fluxul de circulație să nu fie deranjat. Cu timpul după ce vom da drumul la centură și asta se va întâmpla în luna decembrie vom urmări traficul în această zonă iar dacă dacă va fi necesar voi lua toate măsurile pentru a semaforiza această intersecție. Trecerea de pietoni va fi mutată puțin mai încolo. Și stâlpul de iluminat va fi mutat pentru a face loc la banda respectivă. Vom face amenajări pentru a putea intra cu ușurință mașinile de mare tonaj iar în momentul în care vom semaforiza și vom da drumul la centură voi veni cu un proiect de hotărâre de consiliu local pentru ca mașinile de mare tonaj să plătească taxă în momentul în care intră în municipiul Rădăuți. Avem nevoie de bani la buget dar nu este numai asta. Este ceva de bun simț ca să nu ne batem joc de munca noastră”, a mai spus Bogdan Loghin.