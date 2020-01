Primarul de Rădăuți, Nistor Tătar, reclamă sumele insuficiente alocate municipiului pe care-l conduce prin bugetul de stat pe 2020 pentru persoanele cu handicap. Tătar a arătat că în acest an Primăria Rădăuți a primit doar 2,422 de milioane de lei adică jumătate din suma de anul trecut care a fost de 4,108 milioane de lei. ”Avem o mare problemă cu plata persoanelor cu handicap în condițiile în care am primit jumătate din suma de anul trecut. Problema asta o au mulți prmari nu doar eu. Vin foarte mulți cu certificate de handicap și conform legii primarul nu poate interveni. Am fost informat de directorul din Primărie că mai sunt acum vreo 20 de persoane care au venit cu certificate de handicap. Banii ajung doar pe jumătate de an. Nu știu ce vom face pentru că situația e complicată”, a spus Nistor Tătar.