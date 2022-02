Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, susține că Spitalul Municipal își face datoria și are o relație corectă cu Spitalul Județean Suceava. Asta, după ce Spitalul Rădăuți a întîrziat, pînă zilele trecute, să suplimenteze numărul de paturi alocate bolnavilor de COVID, așa cum solicitase de mai multă vreme managerul Spitalului din Suceava, medicul Alexandru Calancea. Doctorul Calancea este coordonatorul județean al patologiei legate de COVID. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Rădăuților a afirmat: „Cînd a fost vizita la spital a lucrătorilor de la Direcția de Sănătate Publică pentru a mări numărul de locuri la ATI am fost personal și am căutat soluții la fața locului. M-am echipat corespunzător, am intrat în saloanele COVID și am căutat cele mai bune soluții. În final, pentru a nu încălca regulile DSP am luat măsurile care se cuveneau. Nu puteam să mărim numărul de locuri de la ATI fără ca Spitalul Rădăuți să devină COVID fiindcă încălcam toate regulile privitoare la circuite. Relația cu Spitalul Județean a fost corectă, doar că din cauza tensiunilor generate de creșterea alarmantă a cazurilor de COVID probabil s-a interpretat că nu s-au făcut lucrurile mai repede”. Bogdan Loghin a adăugat că Spitalul Rădăuți se descurcă bine din toate punctele de vedere și că anul trecut, din sponsorizări, de la Consiliul Județean și din alte surse a încasat peste 7,4 milioane de lei, iar printre altele s-a instalat un lift exterior la Spitalul Vechi și au fost executate lucrări de reparații capitale la Secția „Ortopedie”. De asemenea, s-a reușit suplimentarea capacității de oxigen pe zona ATI.