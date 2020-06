Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a acordat un interviu postului Radio Top astăzi în ziua în care a împlinit rotunda vîrstă de 60 de ani în care a anunțat că va candida pentru un nou mandat arătînd că mai are de îndeplinit o serie de obiective mărețe.

Radio Top: Guvernul a prelungit starea de alertă. Însă, slujbele se vor ține in interiorul bisericilor… Vă e teamă că la dumneavoastră ar putea apărea probleme? Sau lumea înțelege despre ce este vorba…?

Vasile Andriciuc: Așa cum am mai spus, cetățenii gîndesc foarte matur, în mod sănătos… Și s-a demonstrat pe parcursul a trei-patru luni, cît a fost situația de urgență, s-au comportat întocmai și au respectat toate ordonanțele militare, așa că nu cred că o să fie probleme din acest punct de vedere…

Radio Top: Că tot veni vorba de biserică, se continuă lucrările la biserica ctitorită de Ștefan cel Mare?

Vasile Andriciuc: Această biserică este o problemă de suflet a primarului. Și vă pot informa că s-a reușit, după șapte-opt ani de cînd ne chinuim să o promovăm pe fonduri europene… Și, în momentul de față, se lucrează la clopotniță, inclusiv acoperișul de pe clopotniță a fost dat jos, s-a lucrat la zidul care înconjoară mănăstirea, s-a decopertat toată mănăstirea, se lucrează la acoperiș, se aduce țiglă din Germania, care este la fel cum este țigla de pe mănăstire, iar de săptămîna trecută au venit pictorii. Într-un cuvînt, la această investiție se lucrează intens pe toate palierele, inclusiv catapeteasma. Se lucrează, deci sînt mulțumit în suflet că această investiție va lua sfîrșit în termen de 36 de luni…Mai avem încă doi ani… Dar se lucrează efectiv…

Radio Top: Pe raza comunei sînt foarte multe firme. Se lucrează, și-a dat drumul economia acolo?

Vasile Andriciuc: Problema este că și pe timpul cît a fost situația de urgență și în momentul de față firmele din Șcheia au lucrat…Sînt în evidența Primăriei 724 de firme, care sînt în diferite situații, dar efectiv s-a lucrat… Atît firmele care fac producție, cît și firmele care distribuie alimente și materiale de construcție. Într-un cuvînt, în Șcheia este o activitate intensă, ceea ce demonstrează că la Șcheia și agenții economici și oamenii nu stau, se lucrează, astfel încît se observă că avem numai progrese din punct de vedere al invesitițiilor…

Radio Top: Înțeleg că trebuie să vă spun „La mulți ani!” astăzi, „La mulți ani!”, domnule Andriciuc, pentru că împliniți 60 de ani… Cum vă simțiți la 60 de ani? Sînteți un pic depresiv sau…?

Vasile Andriciuc: Doresc să vă mulțumesc pentru urări. Doresc să mulțumesc tuturor cetățenilor și prietenilor că mi-au spus „La mulți ani!” la 60 de ani. Ca orice om, este o vîrstă la care se poate face un bilanț… Bilanțul este foarte scurt… Sînt foarte mulțumit de ceea ce am făcut în acești ani, am lucrat cu oameni toată viața, am lucrat pentru oameni… Oamenii, pe mine și cînd am fost militar, oamenii m-au făcut să fiu avansat și în cariera militară să am numai succese. Și tot oamenii, din punct de vedere al administrației, m-au făcut să fiu de patru ori ales primar la Șcheia. Deci, este o satisfacție deosebită, sînt un om care mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tuturor, că acolo unde am fost numit, mi-am făcut datoria. Deci, ca om sînt foarte mulțumit…Am trăit o viață frumoasă. Chiar dacă au fost și greutăți, au fost și bucurii, dar toate fac parte din viață. Este o viață frumoasă și mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rînd. Și, după aceea, mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Și sper să nu-i dezamăgesc pînă în ultimul moment.

Radio Top: Am întrebat dacă la 60 de ani sînteți un pic depresiv sau nu…? Vă sperie vîrsta?

Vasile Andriciuc: Vîrsta nu mă sperie, pentru că din punct de vedere al sănătății sînt bine, nu mă doare nimic. Plus de asta, să știți că nu sînt complexat de vîrstă, datorită faptului că sînt într-o permenentă activitate. Oamenii care sînt lîngă mine, indiferent de vîrsta lor, sînt oameni care gîndesc pozitiv, oameni care mă ajută în activitatea zilnică, ceea ce explică de ce pe teritoriul comunei Șcheia sînt foarte multe investiții, foarte multe proiecte care sînt puse în aplicare. Chiar azi vorbeam, comuna Șcheia este o comună care își desfășoară activitatea fără să fie datoare la nimeni.

Radio Top: Mai candidați?

Vasile Andriciuc: Da. Mai candidez încă un mandat, pentru că am niște obiective de îndeplinit, foarte mărețe, să le duc la bun sfîrșit … În primul rînd biserica, am complexul cultural-sportiv pentru care s-a semnat contractul și o să-l încep cît de curînd. Lotul I și lotul II, să asigurăm la oameni parcări, trotuare, este Căminul de la Mihoveni care trebuie să-l fac, l-am dat pe Compania Națională de Investiții, este canalizarea la Mihoveni care trebuie terminată, canalizarea pe Șcheia și pe Sf. Ilie, 22 de milioane de euro, pentru care trebuie să aplicăm. Plus de asta, pe birou mai am și extinderea rețelelor de gaz. Deci, la Șcheia se lucrează efectiv. Și nu pot să las treaba neterminată… Acum, să fiu cinstit, cel mai bun evaluator al primarului este cetățeanul. Dacă cetățeanul o să vrea să pună ștampila pe Andriciuc, mergem mai departe, dacă nu, trec în rezervă din punct de vedere administrativ, dar trec în rezervă cu satisfacția muncii împlinite. Și așa cum am spus, las o comunitate fără nici o datorie…

Radio Top: În condițiile astea, cum faceți cinste astăzi?

Vasile Andriciuc: Noi mai bem cîte un rachiu…

Radio Top:Și unde îl dați?

Vasile Andriciuc: Care vin, le dau… Care nu, dăm la pachet… În aer liber, cu 50 de persoane maxim, cum spune legea…