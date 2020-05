Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, este de părere că menținerea deciziei de carantină va aduce nemulțumiri mari în rândul populației, cu atât mai mult cu cât în această comună nu au fost înregistrate cazuri de infecții cu coronavirus. Adâncata, alături de Suceava și alte șapte localități a fost plasată în carantină ca măsură de extindere a cazurilor de coronavirus.

Viorel Cucu a spus că nemulțumirile cu privire la restricțiile de circulație sunt foarte mari în rândul oamenilor, având în vedere că în jur de 200-300 de persoane din comună plecau în această perioadă la muncă în străinătate, pentru a le asigura familiilor resursele financiare de care au nevoie. „Comuna noastră nu a avut nici un caz de Covid şi nu am identificat nici o problemă din acest punct de vedere. Dar oamenii s-au săturat. În perioada asta 200-300 de persoane erau plecate la muncă în Franţa, Belgia, Germania sau Austria. Ori există această interdicție de a-i ține acasă, iar oamenii nu mai au bani”, a spus primarul din Adâncata. El a precizat că primăria, cu ajutorul oamenilor de bine, inclusiv din partea Armatei Române, a distribuit peste 400 de pachete cu produse populației din comună pentru a trece pentru momentele grele din această perioadă. „Acum am ajuns la fundul sacului. Sunt peste 3.800 de persoane care sunt în localitate. Dacă nu am avut nici un caz de Covid, cum să ții o comună blocată de aproape două luni de zile? Există o îngrijorare, iar lumea a început să intre în panică. Au înțeles două luni de zile. Trebuie să le dea drumul. Dacă nu trebuie un plan de măsuri”, consideră Viorel Cucu. El a spus că o soluție ar fi acordarea de tichete valorice pentru populația din localitățile în carantină.