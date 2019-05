Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, face un apel la oamenii de bine care vor să contribuie la reconstrucția casei unor bătrâni care a fost distrusă într-un incendiu. Viorel Cucu a amintit că la începutul acestei luni locuința unei familii din Adâncata a fost distrusă într-un incendiu, motiv pentru care primăria, alături de doi operatori economici au luat inițiativa pentru a reconstrui casa. „În casă locuiau doi bătrâni care din fericire nu au pățit nimic. Până în prezent am luat legătura cu firma care construiește noul dispensar din Adâncata, Euro Est Group din Suceava și care va asigura betonul necesar pentru reconstrucția casei”, a spus Viorel Cucu. De asemenea, el a precizat că o altă firmă, Global Design, va asigura mobilierul pentru noua locuință a celor doi bătrâni. Primarul Din Adâncata a făcut un apel la solidaritate față de cei doi bătrâni, astfel încât noua locuință a acestora să fie finalizată într-un timp cât mai scurt. „Cei doi bătrâni au un nepot care se ocupă deja și face tot posibilul pentru a reconstrui casa, plus că și noi, de la primărie, am desemnat două persoane care să se ocupe de aceste lucrări. Și vom face tot posibilul pentru ca noua casă a familiei Colbu din Adâncata să fie gata cât mai repede, spunem noi în maxim două luni. Pe această cale facem un apel la toți oamenii de bine, din Adâncata, din Suceava, dar nu numai, pentru a veni în sprijinul acestor bătrâni. Donațiile pot fi făcute atât lor personal dar cei care vor să-i ajute pot veni și la primărie să se intereseze”, a spus Viorel Cucu.

Locuința celor doi bătrâni a luat foc de la un cablu electric defect. În incendiu au ars acoperișul casei de locuit pe aproximativ 60 mp, tavanul din lemn, camerele de locuit și bunuri depozitate în podul locuinței. De asemenea S-au degradat finisaje interioare și exterioare, elemente de tâmplărie și obiecte de mobilier.