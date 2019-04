Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, s-a declarat total nemulţumit de sumele pe care le-a primit anul acesta la bugetul local. Viorel Cucu a atras atenţia asupra faptului că banii nu sunt suficienţă pentru cofinanţarea tuturor proiectelor pe care primăria le are, existând şi riscul ca fondurile să nu ajungă pentru plata salariilor angajaţilor din primăriei pentru ultimele două sau trei luni din acest an. „În mod sigur două luni, dacă nu trei luni pe final de an vom rămâne fără salarii la primărie pentru că legea ne obligă să asigurăm întreaga sumă de bani pentru persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora. Pentru că deşi ei au considerat că prin formulă ne dau aceşti bani, bugetul nu este mai mare decât anul trecut. Practic ne-au dat 9 miliarde de lei vechi şi nouă ne trebuiau 14 ca să putem asigura salariile persoanelor cu handicap şi a însoţitorilor acestora. Asta este. Din păcate asta o fost o păcăleală. Nu înţeleg absolut deloc ce au discutat liderii, sau cei care se dau liderii peste oraşe, municipii sau comune, cu cei de la Guvern. Nu înţeleg ce discută acolo. Stau cât şapte zile, îşi dau diplome care oraş sau comună e mai frumos, care e primar de 4 stele, şi apoi când ne trezim că vin bugetele suntem cum am fost. Ori e un troc a celor care conduc aceste asociaţii şi nu îşi fac treaba, şi doar se plimbă tot anul prin ţară şi stau prin tot felul de concedii. Nu înţeleg ce fel de formulă poate fi aia prin care nu pot să ne asigure ceea avem nevoie pentru plata persoanelor cu dizabilităţi şi a însoţilorilor acestora”, a declarat primarul comunei Adâncata.

Viorel Cucu a declarat că în condițiile în care banii sunt insuficienți va fi nevoit să facă un împrumut din bancă pentru a putea cofinanța toate proiectele primăriei. „Am înţeles că prima rectificare va fi în iulie, astfel încât să poată fi asigurate diferenţele de bani pentru primării, pentru a termina anul cum trebuie. Primăria Adâncata are deja un împrumut de la Trezorerie, pe care îl termin de rambursat anul viitor, pentru că am avut nevoie de o co-finanţare de 800.000 de lei la un proiect de canalizare, iar acum mă văd nevoit, pentru a putea finaliza cinci proiecte, să fac un nou împrumut din bancă. Şi asta pentru că din cauza proiectului Suceava – utilităţi şi mediu la stanarde europe nu mai pot să mă împrumut de la Trezorerie. Am încercat însă mi s-a respins cererea de împrumut, motiv pentru care trebuie să fac un credit din bancă, însă cu nişte costuri mult mai mari”, a mai spus Viorel Cucu. El a mai adăugat că în urma schimbării legislației, a Codului Fiscal, au crescut semnificativ sumele pe care primăria trebuie să le asigure pentru co-finanțări.