Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a semnat contractele pentru patru proiecte care vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Viorel Cucu a precizat că unul dintre proiecte vizează construirea unei grădiniţe cu program normal, investiţie de 1,2 milioane de lei, în timp ce un alt proiect va fi pentru construcția unui dispensar uman, investiţie care va fi alte 1,5 milioane de lei. El a precizat că tot prin PNDL se va finanța construcția unui pod din beton armat în satul Fetești proiect de 890.000 de lei, dar și lucrările pentru extinderea și reabilitarea școlii cu clasele I-IV din Adâncata pentru care vor fi alocaţi 960.000 de lei.

Primarul din Adâncata a precizat că după semnarea contractelor urmează întocmirea documentației tehnice, după care vor fi organizate licitațiile pentru toate cele patru proiecte.

Viorel Cucu și-a exprimat speranța că lucrările la cele patru obiective de investiții vor începe în vara anului viitor.

Făcând referire la Școlii cu clasele I-IV din Adâncata, Viorel Cucu a spus că primăria a investit deja în această unitate școlare o sumă de 700.000 de lei, bani de la bugetul local. El a arătat ca fondurile pe care vor fi alocate de la Ministerul Dezvoltării, vor fi folosiți pentru anveloparea școlii, schimbarea acoperișului, împrejmuire şi amenjarea unui teren de sport.