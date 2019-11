Vineri, 8 noiembrie, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” din Fălticeni, a fost inaugurat un nou teren de sport cu gazon artificial, realizat cu fonduri din bugetul local. Momentul festiv a avut loc în prezenţa unui public numeros, format din elevii celor trei licee din municipiu, a primarului Gheorghe Cătălin Coman şi a reprezentantului Inspectoratului Şcolar Suceava, inspectorului de specialitate educaţie fizică şi sport, Iulian Darabă. Asta deoarece prima activitate în noua locaţie destinată competiţiilor sportive a fost un turneu de fotbal în cadrul căruia s-au confruntat echipele Colegiului Naţional “Nicu Gane”, Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” şi Colegiului “Vasile Lovinescu”.



Terenul, cu o suprafaţă de gazon sintetic de aproape 1200 m.p., este împrejmuit şi este prevăzut cu nocturnă şi va fi folosit pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a orelor de educaţie fizică şi sport de elevii colegiului, pentru pregătirea echipelor sportive, dar va putea fi folosit şi de persoanele din exterior, care vor plăti o taxă de închiriere, diferenţiată pe timpul zilei şi seara, când este utilizată nocturna. Cătălin Coman a ținut să precizeze că acesta este al cincilea teren de sport multifuncţional cu gazon sintetic realizat în municipiul Fălticeni, în ultimii ani, după cele de la Colegiul Nicu Gane, Colegiul Vasile Lovinescu, Şcoala Gimnazială Ion Irimescu şi Baza de agrement Nada Florilor, pe care se poate juca în condiţii foarte bune fotbal, volei, tenis, baschet şi se poate practica atletismul. „Amenajarea terenurilor sintetice face parte dintr-un proiect mai amplu început în urmă cu şapte ani pentru asigurarea infrastructurii pentru competiţii la nivel de copii, juniori şi seniori şi pentru a asigura partea de pregătire în timpul orelor de educaţie fizică pentru elevi.



Aceste terenuri sintetice se adaugă celor două săli de sport nou construite, la Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu şi la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, dată în folosinţă în primăvara acestui an, renovării şi dotării cu echipamente sportive a sălilor de sport de la şcolile gimnaziale Ion Irimescu şi Mihail Sadoveanu şi de la colegiile Nicu Gane şi Mihai Băcescu, construcţia unui teren de tenis cu zgură la Baza Nada Florilor, reabilitarea suprafeţei de joc a stadionului Tineretului, realizarea unei moderne piste de atletism şi acoperirea tribunei principale.

Investiţia de la Colegiul Mihai Băcescu, în valoare de 200.000 lei, a fost finanţată din bugetul local, în anul 2020, urmând a finaliza şi lucrările la cel de-al doilea teren de sport al acestei şcoli, cel din spatele cantinei, cu suprafaţă de joc asfaltată”, a declarat Gheorghe Cătălin Coman.



De asemenea, directorul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, prof. Claudia Suseanu, a spus că „astăzi şcoala noastră inaugurează un obiectiv important al bazei materiale, terenul de sport, realizat în totalitate la standarde de calitate, teren care va permite realizarea în cele mai bune condiţii a activităţilor sportive desfăşurate de elevii noştri. Mulţumim Primăriei Municipiului Fălticeni şi domnului primar pentru sprijinul acordat, nu doar în realizarea acestui obiectiv deosebit de util pentru elevii noştri, dar şi pentru toate investiţiile realizate până acum în şcoala noastră”, prof. Claudia Suseanu, Director Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” – Fălticeni.