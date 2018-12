Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a prezentat situaţia investiţiilor aflate în derulare în municipiul Fălticeni, atât fin fonduri proprii, cât şi din fonduri guvernamentale şi europene. Cătălin Coman a arătat că din fonduri europene, primăria a promovat nu mai puţin de şase proiecte mari, prin Programul Operaţional Regional, iar prin PNDL sunt în derulare trei proiecte cu finanţare de la Ministerul Dezvoltării. De asemenea, Coman a spus că din fonduri proprii au fost realizate nouă proiecte.

Lista completă a investiţiilor aflate în derulare în municipiul Fălticeni:

Investiții prin Fonduri Europene

Programul Operațional Regional 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice

Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale “Ioan Ciurea”

Contractul a fost semnat pe data de 23 iulie 2018, cu o valoare de 4.149.151, 52 de lei.

A fost încheiat contractul pentru Proiectul Tehnic și urmează procedura de achiziție pentru lucrările de execuție.

Reabilitarea termică a clădirii internatului (Cămin C2) la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”

Contractul a fost semnat pe data de 23 iulie 2018, având o valoare de 2.327.720, 78 de lei.

A fost încheiat contractul pentru Proiectul Tehnic și urmează procedura de achiziție pentru lucrările de execuție.

Reabilitarea termică a cantinei Colegiului Național “Nicu Gane”

Contractul a fost semnat pe data de 17 octombrie 2018, cu o valoare de 2.723.132,09 lei.

Investiția se află în faza procedurii de achiziție pentru Proiectul tehnic și lurările de execuție.

Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Fălticeni

Proiectul este în stadiul de evaluare, fiind admis în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, urmând a fi verificat și evaluat din punct de vedere tehnic și financiar.

Reabilitarea se va face pe sistemul de iluminat public (S.I.P.) achiziționat de către UAT Fălticeni de la DELGAZ GRID, în luna martie 2018. Vor fi înlocuite lămpile existente cu lămpi LED, reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente. În programul de extindereavor intra 6 străzi pe care nu există rețele de iluminat public.

Valoarea totală a proiectului este de 15.316.864, 85 de lei.

AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastucturii educației. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu.

Construirea unei grădinițe, pentru 120 de copii, care va avea program normal și va fi organizată cu șase săli de grupă. Noua grădiniță va fi construită pe strada Ion Dragoslav.

Cererea de finanțare a fost depusă pe data de 3 iulie 2018, iar valoarea totală a investiției este de 2.710.276,80 de lei.

AXA PRIORITARĂ 13 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Municipiul Fălticeni a optat pentru un sistem integrat de 3 proiecte, după cum urmează:

Modernizarea arhitecturală și peisagistică a obiectivului Parc Public – strada Mihai Eminescu; Reabilitarea termică a Corpului B la Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Restaurarea monumentului istoric – Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”

Cererea de finanțare pentru sistemul integrat de proiecte a fost depusă pe data de 29 august 2018. Valoarea totală a proiectului este de 4.682.277,34 de lei.

Investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Reabilitare rețele de străzi urbane în municipiul Fălticeni: str. Nicolae Beldiceanu, str. Cuza Vodă, str. Anton Holban, str. Pietrari, str. Ștefan cel Mare, str. Ion Dragoslav, str. 1 Mai, str. Ana Ipătescu (parțial).

Contractul de finanțare a fost semnat de MDRAP și UAT Fălticeni pe data de 20 decembrie 2017 și are o valoare de 7.316.968 de lei.

Contract este în derulare, fiind semnat contractul de execuție a lucrărilor în data de 12 decembrie 2018.

Reabilitarea podului de pe Bulevardul 2 Grăniceri, DN2, Km 410+345, în Municipiul Fălticeni

Contractul de finanțare a fost semnat între MDRAP și UAT Fălticeni, pe data de 20.12.2017.

Valoarea contractului este de 3.612.505 lei. A fost finalizat Proiectul tehnic, iar execuția lucrărilor se află în etapa de licitație.

Restaurare monument istoric “Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea” (Casa Cantacuzino Pașcanu – Biblioteca Municipală E. Lovinescu Fălticeni) – str. Republicii, nr. 14

Investiția se află la stadiul de întocmire DALI, a studiilor de specialitate (studiu geotehnic, expertiză tehnică, studiu topografic, audit energetic).

Documentațiile și studiile vor fi elaborate / actualizate conform normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare.

Valoarea estimată a investiției este de 2.700.000 de lei.

Investiții finanțate de la Bugetului local al municipiului Fălticeni

Construire cantină cu sală de mese, la Școala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni

A fost finalizat proiectul tehnic. Se află în licitație execuția lucrărilor. Valoarea totală a investiției este de 1.300.000 de lei.

Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale “Ion Irimescu” Fălticeni

Vor fi continuate lucrările de reabilitare și modernizare care au fost începute în anul 2008, printr-un program de investiții coordonat de ISJ Suceava, lucrările fiind stagnate datorită lipsei de fonduri.

Datorită modificărilor legislației privind utilizarea și exploatarea din punct de vedere al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Direcției de Sănătate Publică, a fost refăcut Proiectul tehnic, astfel ca lucrările să se ridice la nivelul exigențelor și standardelor în vigoare, iar procesul de învățământ să se desfășoare într-un climat adecvat. Valoarea totală a investiției este de 2.354.409 de lei.

Extinderea Secției de Pneumologie a Spitalului Municipal Fălticeni

S-a finalizat Proiectul tehnic. Investiția, cu o valoare de 1.909.830 de lei, se află în stadiul de a chiziție pentru lucrările de execuție.

Modernizare arhitecturală “Piața civică Nada Florilor”

S-a finalizat Proiectul tehnic. Investiția se află la stadiul de achiziție pentru lucrările de execuție, cu o valoare a investiției de 1.371.644 de lei.

Spitalul Municipal Fălticeni

În acest moment construcția noului spital este finalizată, cu excepția celor două scări exterioare impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (lucrare aflată în stadul de achiziție).

Derulăm toate demersurile să-l facem funcțional noul spital și să demarăm ulterior sistematizarea exterioară (demolarea spitalului nou, amenajarea căilor de acces, locuri de parcare, spații verzi, etc).

De asemenea, este în procedură de achiziție segmentul de dotări nemedicale, partea de mobilier, cu excepția paturilor. Pentru partea de dotări medicale a fost făcută solicitare de fonduri.

Înființarea Serviciului de transport public local de călători în Municipiul Fălticeni

Pentru înființarea TPL de călători este necesară realizarea unos studii: studiu de trafic , studiu de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public local și a modalităților de delegare.

7. Preluarea bazei de canotaj de la Direcția de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava și amenajarea acesteia la standarde competitive.

Extinderea parcului de aventură din cadrul Bazei de agrement Nada Florilor, cu încă două trasee noi. Asfaltări străzi după finalizarea lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare: Vasile Ciurea, Forestierului, Antilești, Păcii, Școala Domnească, Livezilor, Nada Florilor, Pictor Aurel Băeșu, Doctor Tatos, Răzeșilor, Aleea Pinului, Zorilor, Aleea Trandafirilor, Aleea Lizucăi.

“Aceasta este, pe scurt, o sinteză a principalelor proiecte aflate derulate la sfârșitul anului 2018. Privind retrospectiv, pot spune că a fost un an în care s-a muncit mult la nivelul administrației locale pentru ca toate nevoile pe care le au locuitorii Fălticeniului să se regăsească în proiecte care au primit finanțare.

Pentru aceasta a fost nevoie de un volum de muncă considerabil al angajaților primăriei, multe drumuri la ministerele de la București, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț, la firmele de consutanță partenere.

Am reușit să atragem fonduri pentru proiecte care vor dezvolta Fălticeniul în următorii ani. Urmează 2019, un an poate și mai important, în care multe dintre investițiile despre care am vorbit vor fi puse în operă, pentru că fălticenenii asta așteaptă, iar așteptarea lor nu va fi în zadar.

Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles să ne fie aproape în ceea ce am întreprins în acest an. Sunt convins că vor fi alături de noi și în anul care va veni, pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus să facem pentru dezvoltarea Fălticeniului”, a declarat primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman.