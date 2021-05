Horodnic de Sus este o comună aparte în județul Suceava. Și asta datorită primarului liberal Valentin Luță care nu are stare și care și-a impus încă de la primul mandat să facă în așa fel încât comuna să arate ”țiplă”. Practic el duce o luptă contracronometru pentru dezvoltarea comunei. Și nu oricum ci muncind cot la cot cu viceprimarul și cu toți locuitorii. Valentin Luţă, are un obiectiv ambiţios pentru acest mandat şi anume să reuşească să asfalteze toate drumurile din comuna pe care o conduce.

După o vizită în teren, pe o porţiune de drum proaspăt asfaltată, Valentin Luţă spune că fără doar şi poate, ce mai mare şi mai frumoasă investiţie din comună sunt drumurile. „Drumurile pe care cetăţenii comunei le-au așteptat timp de 30 de ani după Revoluție”, a declarat primarul din Horodnic de Sus, care este mândru că un tronson de drum de nu mai puțin de 5,2 kilometri a fost asfaltat deja, anul acesta, într-un timp record de doar trei săptămâni. ”A dat Dumnezeu și am reușit și am reabilitat 5,2 kilometri de drumuri comunale, cu sprijinul și ajutorul foarte substanțial al Companiei Naționale de Investiții. Este un proiect de aproximativ 7 milioane de lei cu tot cu TVA. Drumurile au o lățime de 5,5 metri și grosimea stratului de asfalt este de 10 centimetri, plus un strat suport de piatră concasată de 12 centimetri, plus zestrea existentă care era undeva la 60 de centimetri. Deși termenul de execuție era de doi ani de zile, durata lucrărilor a fost record. Practic în trei săptămâni lucrările sunt aproape de finalizare. Mai avem de făcut marcajele și câteva străzi laterale”, a spus Valentin Luță. El a arătat că proiectul a inclus asfaltarea a trei tronsoane de drum, unul care conectează DN 2E de DC 46, care face legătura între Horodnic de Sus și Horodnic de Jos și alte două tronsoane interconectate, care fac legătura cu municipiul Rădăuți, la șoseaua de centură.

Încep lucrările pentru modernizarea a încă 2,7 kilometri de drum cu bani de la bugetul local. ”Vreau ca în mandatul acesta să ajung cu infrastructura rutieră la liman”

Primarul din Horodnic a adăugat că pe aceste tronsoane mai trebuie realizate marcajele și semnalizările rutiere. „Tot pe aceste tronsoane urmează o nouă etapă care urmează să fie scoasă la licitație, pentru rigole și betonarea șanțurilor pe ambele laturi ale drumurilor. Și inclusiv toate podețele, la toate proprietățile, vor fi schimbate. Este vorba de vreo 320 de podețe care vin schimbate, lucrări care se realizează tot prin CNI”, a precizat Valentin Luţă. Primarul a ținut să-i mulțumească fostului deputat Dumitru Mihalescul ”uncheașu „așa cum îmi place mie să-i spun un om căruia îi datorăm noi horodnicenii multe, în primul rând pentru acest frumos proiect de asfaltare”. De altfel, Dumitru Mihalescul a făcut o vizită în comună pentru a vedea cum merg lucrările de asfaltare. Edilul a subliniat faptul că pe lângă fondurile atrase, primăria asigură şi de la bugetul local sume importante pentru modernizarea reţelei de drumuri din comună.

Mulțumiri pentru fostul deputat Dumitru Mihalescul sau ”uncheașu” cum i se spune

Astfel, primarul Valentin Luţă a declarat că săptămâna viitoare vor începe, cu fonduri de la bugetul primăriei, modernizarea a încă 2,7 kilometri de drum. Luţă a spus că pe acest tronson există stratul de bidner şi urmează să fie turnat stratul de uzură.Valentin Luţă a spus că îşi doreşte ca toate drumurile din comună să fie modernizate, iar pentru a ajunge la acest obiectiv ar mai fi nevoie de lucrări pe 10 – 15 kilometri de drumuri, „pentru a închide toată localitatea”. „Eu vreau ca în mandatul acesta să ajung cu infrastructura rutieră la liman. Școlile sunt făcute, căminul cultural e făcut, grădinița e aproape gata şi îmi doresc să finalizăm lucrările la drumuri”, a mai declarat Valentin Luţă.