Primarul comunei Ilişeşti, Florinel-Răduţu Avasiloaie, a murit, astăzi, la vârsta de 54 de ani. Florinel-Răduţu Avasiloaie a murit în urma unui infarct în timp ce se odihnea pentru a participa la o şedinţă în această după amiază în municipiul Suceava. După ce a fost găsit inconştient, familia a solicitat un echipaj SMURD, cadrele medicale sosite la faţa locului încercând resuscitarea primarului din Ilişeşti însă fără nici un rezultat.

Florinel-Răduţu Avasiloaie era la al treilea mandat de primar.