Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a declarat că în mod sigur anul 2023 va fi cu mult mai bun decât 2022 în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea acestui oraș. Tomiță Onisii a precizat că anul acesta vor fi date în folosință și se vor finaliza mai multe investiții, dar în același timp vor începe lucrările la mai multe proiecte pe fonduri europene și guvernamentale. Onisii a precizat că prima clădire din Liteni cu care au început investițiile mari din acest oraș, noua Grădiniță cu Program Prelungit, a fost deja finalizată iar în momentul de față este în curs de acreditare pentru a putea fi dată în folosință. „Apoi avem baza sportivă, care undeva în lunile aprilie – mai va fi recepționată. După care sper ca până la sfârșitul anului să fie gata și sala de sport, dar și lucrările prin proiectul european finanțat prin axa 10 pentru construcția unui nou corp de școală în Liteni”, a spus primarul din Liteni. El a amintit că la mijlocul acestei săptămâni a semnat contractul pentru construcția unei nou case de cultură în orașul Liteni și pentru modernizarea Corpului B al Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu.

„Este vorba despre componenta de construcții civile din cadrul celui mai mare proiect european realizat în Liteni, cel finanțat prin Programul Operațional Regional –axa prioritară 13. Durata de execuție a acestor lucrări va fi de 12 luni după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Ordinul încă nu l-am dat pentru că firma care a câștigat licitația trebuie să asigure garanția și alte proceduri. Deci undeva anul viitor vor fi terminate și aceste investiții. Trebuie spus că investițiile în cadrul acestui proiect au început de anul trecut, când am semnat contractul pentru asfaltarea a opt kilometri de drum. Lucrările la aceste drumuri, din Liteni, Corni și Roșcani, au început de anul trecut și chiar a fost turnat și primul strat de asfalt pe unele tronsoane”, a arătat primarul din Liteni. Făcând referire tot la acest proiect, el a arătat că noua casă de cultură va funcționa într-o clădire impunătoare, care va fi cea mai frumoasă construcție din oraș. Tomiță Onisii a precizat că tot pe proiectul finanțat prin Axa 13 vor fi amenajate și două spații verzi.

„Rămâne să încheiem contractul pe cele două parcuri. Un parc cu loc de joacă la căminul cultural vechi din Liteni și parcul de la Rotunda. Pentru parcuri s-a depus contestație la licitație, așteptăm soluționarea ei, sper să nu se întârzie așa de mult iar apoi să semnăm contractul de execuție”, a arătat Onisii. El a ținut să precizeze că este mulțumit de ritmul în care se lucrează la investițiile din oraș și că își dorește ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările și la alte obiective, cum ar fi și noul centrul medical din oraș. „Între timp la sala de sport se lucrează foarte bine. La axa 10 corpul C se lucrează la fel de bine. Lucrăm pe iluminatul public, pe Fondul de Mediu. Și trebuie spus că tot de la Administrația Fondului de Mediu am primit o informare că suntem intrați la aprobarea finanțării și pentru reabilitarea corpului de școală vechi de la Roșcani, în vederea amenajării unui spațiu de depozitare cu tot ceea ce trebuie. De asemenea, suntem în linie dreaptă pentru începerea construcției centrului medical nou. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat la sfârșitul lunii decembrie, am vorbit cu constructorul, se organizează și sperăm ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările.

Tomiță Onisii a subliniat faptul că acest an va fi unul plin de investiții în Liteni, el adăugând că una dintre problemele cele mai mari va fi asigurarea cofinanțărilor de la bugetul local.

„Anul trecut am spus și nu am zis doar eu, că a fost un an foarte bun pentru Liteni. Anul acesta va fi cu mult mai bine. Însă este nevoie de sprijin pentru a asigura cofinanțările. Am vorbi și cu domnul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, să discute la Guvern, cu premierul Nicolae Ciucă, să dea o ordonanță să ne ajute, să susțină localitățile care au proiecte europene. Mulțumesc lui Dumnezeu că avem multe proiecte dar în același timp ne și copleșesc costurile pentru cofinanțare.

Este o diferență foarte mare între valoarea de început și cea din prezent, din cauza creșterilor de prețuri din ultimi ani”, a declarat primarul orașului Liteni.

Tomiță Onisii a adăugat că primăria pe care o conduce are pregătite și alte proiecte pentru a fi finanțate pe fonduri europene, pentru care au fost deja alocate fondurile necesare întocmirii documentațiilor pentru depunerea lor la finanțate. Tomiță Onisii a arătat că pe regenerare urbană vor fi depuse proiecte pe fonduri europene pentru reabilitarea primăriei și a căminului cultural vechi, pentru reabilitarea corpului C de școală, precum și pentru amenajarea a încă două spații verzi. El a mai arătat că prin PNRR urmează să fie semnat contractul pentru amenajarea a 20 de kilometri de piste de bicicletă în orașul Liteni. „De asemenea, pe programul Anghel Saligny avem un proiect pentru apă și canalizarea. Este un proiect foarte important pentru că vrem să extindem fondul de captare a apei și să ne extindem cu rețeaua de canalizare pe satul Roșcani. Iar prin PNRR se lansează, acum în februarie, și vom depune un proiect pentru extinderea canalizării pe satele Rotunda și Siliștea”, a spus primarul din Liteni. El a precizat că și pentru aceste proiecte noi primăria va trebui să găsească fondurile necesare pentru a acoperi costurile de cofinanțare.