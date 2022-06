Primăria Liteni a organizat mai multe manifestări pentru a sărbători Ziua Eroilor, în ziua sărbătorii Înălțarea Domnului. Evenimentele au avut loc la Monumentul Eroilor din centrul orașului Liteni, acolo unde au fost prezenți primarul Tomiță Onisii, reprezentanți ai școlilor și instituțiilor locale, elevi, numeroși localnici, precum și reprezentanți ai Școlii de Jandarmi din Fălticeni. După depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor și intonarea Imnului Național, un sobor de preoți au oficiat o slujbă religioasă. Invitat să ia cuvântul, primarul din Liteni, Tomiță Onisii, le-a transmis celor prezenți, de Ziua Eroilor, „să fie mai buni, mai înțelegători și să trăim cu toții în pace și liniște”.

„Ziua Eroilor o celebrăm odată cu o sărbătoare creștină importantă Înălțarea Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paște, evocând memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, pentru libertate, pentru apărarea țării și întregirea neamului nostru. Acest eveniment îl organizăm în fiecare și nu știu dacă suntem la înălțimea faptelor și jertfei străbunicilor și bunicilor noștri. Nu știu dacă noi suntem pe măsura faptelor lor, dar încercăm în fiecare an să ne aducem aminte de ei și de toți cei care au făcut ca noi astăzi să trăim în libertate și pace. Și așa cum spunea și părintele, vedeți ce se întâmplă nu chiar departe de noi și ce trist și ce lucruri oribile se întâmplă. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem așa. Tot timpul este loc și de mai bine dar trebuie să mulțumim pentru ceea ce este și să păstrăm tot ceea ce este mai bun în noi, să devenim mai buni, mai înțelegători și să trăim cu toții în pace și liniște. Mulțumesc frumos sfinților părinți pentru participare, pentru slujba frumoasă și pentru cuvintele alese. Mulțumesc colegilor de la Poliția Liteni, Jandarmeriei Române, conducerii școlilor și tuturor profesorilor, copiilor și părinților care sunt alături de noi. Mulțumesc colegilor din primărie și consilierilor locali pentru susținerea tuturor activităților și proiectelor pe care le avem în derulare. Sper că am putut să marcăm atât cât am putut noi să evocăm încă o dată faptele și jertfa supremă a străbunilor noștri”, a spus Tomiță Onisii. La finalul ceremonialului, o grupă de elevi de la Școala de Jandarmi din Fălticeni au defilat prin fața celor prezenți.