Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, s-a vaccinat anti-Covid, deși a trecut prin această boală la finalul anului trecut. Bogdan Loghin și viceprimarul din Rădăuți, Ciprian Țarevici au ales să se vaccineze la centrul de vaccinare de la sala polivalentă din Rădăuți, gestul lor fiind urmat de mai mulți angajați ai primăriei.

Bogdan Loghin s-a imunizat cu serul Johnson & Johnson. „Am ales să mă vaccinez pentru că mă uit la ceea ce se întâmplă în jur și nu cred că este de joacă cu ceea ce se întâmplă. Am înțeles că peste 90% dintre cazurile care ajung în formă gravă la ATI nu prea au șansă de supraviețuire. Și atunci, dat fiind faptul că am trecut printr-o fază grea bolii, nu vreau să risc nimic”, a spus Bogdan Loghin. Întrebat dacă le va impune și angajaților primăriei să se vaccineze, el a spus că nu poate să oblige pe nimeni să facă acest lucru. „Am lansat încă o dată, am făcut un anunț în acest sens pe portalul primăriei și așteptăm să vedem răspunsuri. Nici nu pot să oblig pe cineva. Nu voi introduce măsuri obligatorii. Faptul că am venit astăzi aici și dau un exemplu ar trebui urmat și de alții. Dacă nu, fiecare este răspunzător de viața lui. Dar trebuie să cunoaștem și limitele sistemului sanitar din România și să vedem dacă este în regulă să riscăm sau nu”, a declarat primarul din Rădăuți.