Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a fost confirmat cu noul coronavirus. Nistor Tătar a spus că astăzi a primit rezultatul testului pentru coronavirus, acesta fiind pozitiv. Tătar a precizat că a început să se simtă rău începând de sâmbătă trecută, fără a face febră sau alte simptome specifice infecției cu noul Covid-19. ”De când am început să mă simt mai rău am rămas acasă, în izolare. La început am spus că e o simplă răceală, având în vedere că nu aveam febră. Am făcut însă testul și a ieșit pozitiv. Acum stau acasă, am tratament și urmează ca lunea viitoare să mai fac un test pentru coronavirus. În afară de tuse nu am alte simptome”, a precizat primarul din Rădăuți, care va rămâne în izolare la domiciliu până se va face bine.

Nistor Tatar a precizat că a luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică Suceava și urmează ca la nivelul primăriei să fie efectuate teste celor care au simptome de coronavirus.