Primarul din Todirești, Vasile Avram, anunță începerea intabulărilor gratuite pentru terenurile aflate în extravilanul comunei. Vasile Avram a precizat că lucrările de intabulare gratuită a ternurilor sunt efectuate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. „Rugam toți proprietarii de terenuri să fie prezenți la data și orele stabilite, fiecare la terenul pe care îl deține”, a transmis Vasile Avram. El a spus că lucrările de înregistrare sistematică vor fi realizate pentru următoarele sectoare cadastrale din satele:

-sat Părhăuți – tarlalele ,,Staniște și Poiana -La Trompetistu”, „Groapa Dedului”, „Dealul Râmbului” în data de 21 octombrie 2019 ora 10:00.

-sat Părhăuți – tarlalele ,,Roza Fischer” în data de 22 octombrie 2019 ora 10:00.

-sat Todirești- tarlalele ,,Livada” în data de 22 octombrie 2019 ora 10:00.

-sat Todirești- tarlalele ,,Mesteceni, Vișini și Între Pâraie” în data de 23 octombrie 2019 ora 10:00.

-sat Todirești- tarlalele ,,Intre Șanțuri-Pâraie”, „Hornoi” și ,,La Gara” în data de 24 octombrie 2019 ora 10:00.

-sat Soloneț – tarlalele „Mesteceni și Livezi” în data de 25 octombrie 2019 ora 10:00.

