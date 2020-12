Noul primar al comunei Todireşti, Mugurel Bocancea, este nemulţumit de unele achiziţii de materiale făcute de predecesorul său, Vasile Avram. Mugurel Bocancea a postat un film în care dă ca exemplu achiziţia de materiale pentru curăţarea toaletelor din primărie, el anunţând că va returna marfa cumpărată de fostul primar. „Anul trecut aceste materiale pentru curăţenia toaletelor au costat 15.000 de lei, sau 150 de milioane de lei vechi. Iar aceasta este comanda pentru 2021. Domnul fost primar şi-a permis să mai facă comandă şi după ce a plecat de la primărie. Această marfă va pleca retur înapoi. După cum se ştie, când am intrat în primărie, toaletele miroseau îngrozitor. Iar el a dat 15.000 de lei pentru asemenea marfă. Şi tot noi suntem criticaţi după o lună de zile, în care nu mai ştim cum să reparăm ce a făcut. Am intrat într-o primărie unde clanţa este defectă, e plin de şoareci în primărie şi un miros îngrozitor”, a precizat Mugurel Bocancea. El a dat ca exemplu și achiziția făcută de primărie pentru material lemnos. „Este vorba de un contract pe 250 de metri steri, la 310 lei pe metru ster. Nu mai vorbim că avem fabrică de cherestea în comună. Domn primar nu a înţeles că poate să ia marfă de aici, să aibă vânzare firma care plăteşte impozite, pentru că o parte de 47% din impozite pleacă în fondul primăriei. Le-a adus de undeva de la munte”, a declarat noul primar al comunei Todirești, care a adăugat că are suspiciuni și cu privire la cantitatea de material lemnos care a fost livrată primăriei. Mugurel Bocancea a mai adăugat că își dorește tranparență în activitatea pe care o va avea la primărie.