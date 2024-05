Comuna suceveană Marginea se află de ani buni pe drumul cel bun. A pus-o pe această direcție Gheorghe Lazăr, un primar gospodar care a reușit împreună cu echipa din Primărie să atragă milioane de euro fonduri europene dar și fonduri guvernamentale bani care au dus la dezvoltarea localității și la creșterea calității vieții locuitorilor. Bilanțul prezentat recent de către primar arată că în Marginea s-au făcut investiții în toate domeniile care ating 60 de milioane de euro.

Educația a reprezentat permanent o prioritate pentru primarul Lazăr potrivit căruia copiii sunt viitorul localității și în consecință au nevoie de cele mai bune condiții de studiu. ”Ne-am axat pe modernizarea unităților de învățământ cu fonduri externe. S-a obținut finanțare si sunt in implementare proiectul de reabilitare termică a Liceului Tehnologic ”Vasile Gherasim” (Scoala nr. 1 – corp A) in valoare de 6,112 milioane de lei, lucrarea fiind licitată deja, proiectul de reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr.2, corp A in valoare de 4,205 milioane de lei care se află in faza de realizare a Proiectului Tehnic și proiectul de reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr.3 in valoare de 2,972 milioane de lei aflat de asemenea in faza de realizare a Proiectului Tehnic.

Apoi, unitățile de învățământ preuniversitar sunt dotate cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pe un proiect in valoare de 3, 358 milioane de lei. Proiectul este implementat in procent de 70%, termenul finalizare fiind inceperea anului școlar. În plus, a fost semnat contractul de achizitie a unui microbuz electric pentru transport elevi cu termen livrare sfarsitul anului 2024. Toti elevii din clasa pregatitoare inscrisi in anii 2021-2023 au primit din partea Primariei, ghiozdane echipate cu tot ce este nevoie la scoala”, a spus Gheorghe Lazăr care a adăugat că elevii cu rezultate deosebite la invățătură au fost stimulati prin acordarea de burse.

Drumuri și trotuare modernizate, iluminat public cu lămpi tip led și un pod de 10 milioane de lei

Infrastructura rutieră din Marginea a avut parte de o atenție deosebită în acești ani. ”Au fost modernizați prin betonare 11 km de drumuri comunale. Totodata s-a infiintat un nou drum comunal, strada Schitului, in lungime de 1,1 km. S-a inființat sensul giratoriu din centrul comunei, in solutie provizorie si este in fază de aprobare inființarea sensului giratoriu DN 17A-DN2E spre Rădăuți. S-a înființat pod la intersecția Calea Havrisului și strada Podului și au fost reorganizate parcările din zona Școală, centrul comunei și s-au modernizat trotuarele aferente. Este in executie podul Vasilovschi-Moldovan, cu fonduri prin Programul ”Anghel Saligny” investiție de 10 milioane lei, care se va finaliza in acest an. Am înființat gabioane în zona pod Moara Bacala și Punte Cimitir pe o lungime de 350 m și s-au intabulat în domeniul public toate drumurile comunale atribuindu-li-se denumiri de străzi ”, a arătat primarul. El a subliniat că în acești ani s-a extins iluminatul public pe o lungime de 2,5 km și s-au montat un număr de 1.060 lămpi tip led iar recent s-a obținut finanțare externă de 4,791 milioane de lei pentru centrul de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, termenul de finalizare fiind 30 septembrie 2024. Totodată, s-a obținut finanțare externă pentru actualizarea P.U.G.-ului și montarea a două stații de încărcare pentru mașini electrice. ”Avem intocmită documentatia si am semnat contractul de extindere a energiei electrice pe străzile Pietrele Muierii, Schitului, Poiana Curtii, Calea Havrisului lucrările fiind licitate, iar termenul de finalizare este finalul anului 2024, cofinantarea din bugetul local fiind de 1,4 milioane lei”, a completat Gheorghe Lazăr. El a mai amintit de înființarea spațiului de joacă din zona Satu Nou-Dealul Fătului și de modernizarea parcului din centrul comunei precum și de sprijinul financiar, anual, acordat cultelor religioase recunoscute in Romania, cu sume alocate prin Hotărîri de Consiliu Local.

La orizont parc fotovoltaic cu fonduri europene

Două mari investiții mult așteptate de comunitatea din Marginea sunt gazul metan și rețelele de apă și canalizare. ”Investiția de aducere a gazului este in faza obținerii ultimului aviz de la drumuri nationale. Se estimează începerea lucrărilor în luna iunie 2024. Proiectul este finantat pe Programul ”Anghel Saligny” si sunt înn valoare de aproximativ 10 milioane euro. La proiectul de apă și canalizare suntem la faza in care s-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor. Este cea mai mare lucrare pe care o are ACET Suceava in executie. Sperăm ca în această lună să înceapă fizic lucrarile”, a spus primarul de Marginea.

Printre proiectele de viitor Gheorghe Lazăr a amintit de înființarea unui parc de panouri fotovoltaice cu fonduri europene, construirea unui centru medical, înființarea unui Capele Mortuare, amplasată la Cimitirul Comunal, extinderea iluminatului public pe străzile Releului, Perilor, Industrială, Speranței,Libertății, Teiului, Pietei, Malinilor, Crinului, Salciei, amenajarea cu scop recreativ și de agrement a terenului aflat în zona străzii Speranței (zona “Târg de cai”), amenajarea spațiului de joacă în zona Petriuc, sprijinirea și extinderea mediului de afaceri prin crearea unui drum în zona industrială până la limita de proprietate a comunei și punerea în valoare a terenurilor proprietate fizică și a celor proprietate privată a comunei. ”Personal am fost un primar implicat, corect, responsabil si asumat pentru toate deciziile luate in folosul Comunei Marginea”, a conchis Gheorghe Lazăr.