Ca în fiecare an, pe 8 martie, primarul Sucevei, Ion Lungu, a ieșit pe străzile orașului pentru a împărți flori. Ion Lungu a spus: „Cu ocazia zilei de 8 Martie, am dăruit astăzi mii de flori doamnelor şi domnişoarelor din Bazar, celor din sediul Primăriei, celor întîlnite în zona magazinului Bucovina, la direcţiile din subordinea Primăriei – Direcţia de Asistenţă Socială, Evidenţa Populaţiei, Administraţia Pieţelor, Poliţia Locală. Mulţumesc doamnelor şi domnişoarelor pentru căldura cu care am fost primit. La mulţi ani pentru toate doamnele din municipiul Suceava! O primăvară frumoasă!”.