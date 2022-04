27 de cupluri de aur din municipiul Suceava au fost premiate, astăzi, de primarul Ion Lungu, într-o festivitate desfășurată în zona de agrement Tătărași. Fiecare cuplu a primit cîte un buchet de flori, o diplomă de fidelitate și 500 de lei. De asemenea, primarul a ciocnit o cupă de șampanie cu sărbătoriții. Edilul șef le-a mulțumit pentru anii petrecuți împreună arătând că sunt adevărate modele pentru generația tânără. Totodată, Lungu a trecut în revistă investițiile sale din municipiul Suceava și a subliniat că va face tot posibilul pentru ca viața lor să se crească în mod calitativ. ”Am sărbătorit alături de 27 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Aceștia sunt niște membri deosebiți ai comunității noastre, un model pentru restul cetățenilor, așa că am organizat acest eveniment prin care Primăria Suceava își arată recunoștința pentru contribuțiile lor la dezvoltarea orașului”, a spus Lungu. Din 2005 și pînă-n prezent, municipalitatea suceveană a aniversat aproximativ 1.700 de cupluri de aur.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating