Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astăzi la București discuții cu patru miniștri ai Guvernului Cîțu cărora le-a prezentat o serie de probleme ale municipalității obținând asigurări în rezolvarea lor.

”În primul rând am discutat cu ministrul finanțelor publice domnul Dan Vîlceanu cu care am discutat despre creditul de 30 milioane de lei pe care vrem sa-l angajăm prin Trezorerie. În data de 1 septembrie am depus documentația necesară pentru acest credit la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava , conform procedurii a fost verificat și trimis București. Apoi cu ministrul dezvoltarii domnul Atilla Cseke, am discutat despre semnarea contractului pe fonduri europene la proiectul care a fost aprobat la Colegiul National „Petru Rareș” „Construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare” în valoare de 6.262 315,03 lei și despre sumele pe care le avem de încasat de la minister pe fonduri europene în valoare de 4.862.627,83 lei ,în baza cererilor de plată depuse. La ministerul culturii, am discutat cu domnul ministru Bogdan Gheorghiu,cu referire la avizarea documentației pentru proiectul „Reabilitare Curtea Domnească din Municipiul Suceava”, depusă la acest minister. De asemenea am discutat la ministerul mediului cu domnul ministru Tancsoz Barna în legătură cu emiterea certificatelor de origine, care stau la baza emiterii certificatelor verzi la activitatea de cogenerare pentru firma S.C.Bioenergy Suceava care asigură încălzirea și apa caldă in orașul nostru. Totodată am avut discuții la Compania Națională de Investiții, în legătură cu documentația necesară pentru construirea creșei de mărime mare în municipiu. Sunt convins ca solicitările municipalității vor fi rezolvate în perioada următoare de timp”, a declarat Ion Lungu.