Componenții echipei de handbal masculin CSU Universitatea Suceava dar și cei ai echipei de handbal masculin juniori 2 a USV au fost premiați astăzi de primarul Ion Lungu pentru performanțele lor. Astfel, echipa de handbal seniori campioană eruropeana universitara a fost premiată cu suma de 100.000 de lei iar juniorii vicecampioni naționai cu 19.000 de lei. În plus primarul a premiat-o cu suma de 5.000 de lei pe Laura Negru Colegiul National ”Stefan cel Mare” pentru media 10 la Bacalaureat. Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Primăriei Suceava. ”Mă bucur că se întâmplă lucruri bune la echipa de handbal masculin și aici verau să-l felicit în mod deosebit pe domnul decan Ghervan cu care am pornit la drum acum 20 de ani pe un proiect care a mers ca un ceas elvețian. Ne-am ținut de cuvânt și am dat tot ce am promis. Apreciez colaboarea foarte bună cu Universitatea cu foștii rectori domnii Graur și Popa și cu actualul rector domnul Dimian cărora le mulțumesc. Vreau să cred că și în continuare Primăria Suceava va sprijini handbalul masculin. Cât voi mai fi primar voi face tot posibilul să ne apropiem de suma pe care o avem de dat în acest an. Noi am dat zilele astea 200.000 de lei la handbal. Sunt 2,3 milioane de lei date până acum și vom face tot posibilul să mai alocăm bani în august, septembrie și octombrie pentru a face performanță. În ceea ce privește juniorii vreau să le urez mult succes și să-l felicit în special pe Vasile Bolca, pe domnul Tcaciuc care lucrează cu juniorii și tineretul”, a declarat Lungu.

