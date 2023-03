Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a semnat electronic un contract în valoare de peste 7,3 milioane de lei, pentru construirea prin PNRR a 100 de insule ecologice digitalizate pe bază de cartelă, pentru colectarea selectivă a deșeurilor. El a declarat că vor fi 45 de insule cu cinci containere de cîte 1,1 metri cubi și 55 cu cîte cinci containere de cîte 2,5 metri cubi pentru toate fracțiile – biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, respectiv, hîrtie și carton. Potrivit primarului, containerele vor fi protejate antivandalism și monitorizate video. Proiectul va fi implementat pînă la sfîrșitul anului viitor. Ion Lungu a spus: „Montarea acestor insule ecologice digitalizate completează infrastructura de gestionare a deșeurilor în orașul nostru, după instalarea celor 200 de platforme, 100 subterane și 100 supraterane”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating