Primarul Sucevei Ion Lungu, a participat la Cluj Napoca la Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România, în calitate de prim vicepreședinte ale acestei structuri anunțând că municipiul Suceava va devine membru EUROCITIES. ”A fost o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Guvernului, cu ministrul finanțelor publice domnul Marcel Bolos, cu secretari de stat de la ministerul dezvoltării și ministerul proiectelor europene. De asemenea a avut loc o Sesiune dedicata municipiilor privind EUROCITIES 2024,in care au fost prezentate finanțările și proiectele UE, beneficiile și serviciile oferite orașelor membre. In urma discuției avute cu Secretarul General EUROCITIES, domnul Andrè Sobczak, am hotărât sa facem demersurile necesare ca municipiul Suceava sa devină membru EUROCITIES . Scopul Organizației este de a crea procese colaborative intre orașele membre, oferind platforma necesară pentru ca reprezentanții locali să facă schimb de experiențe și bune practici privind promovarea proiectelor cu finanțare europeană”, a spus Lungu.

