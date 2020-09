Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea de Guvern vizând transferul Parcului Șipote de la Romsilva în proprietatea municipiului. El a declarat că operațiunea de predare-primire a amplasamentului va avea loc în termen de 30 de zile. Primarul a mai spus că, pentru început, Parcul va fi salubrizat. De asemenea, vor fi reparate căile de acces, băncile și va fi reabilitat iluminatul public. Ion Lungu a afirmat că acolo va fi amenajată o zonă de agrement modernă cu finanțare europeană. El a spus că proiectul a fost înregistrat din timp la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț. ”Vom face dezbateri publice pe marginea proiectului de amenajare a zonei de agrement. Vom avea doi ani la dispoziție să facem proiectul și în cinci ani să-l implementăm”, a spus Lungu.

