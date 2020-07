Prezent în studioul Radio Top, primarul Sucevei, Ion Lungu, a dat asigurări că în viitorul sezon rece nu vor fi probleme legate de furnizarea încălzirii și apei calde în sistem centralizat. De asemenea, el a afirmat că prețul gigacaloriei nu va fi majorat. Primarul a declarat că astăzi, la ora 14.00, va avea o întîlnire cu reprezentanții producătorului de energie termică „Bioenergy” și ai operatorului de termoficare „Thermonet”, pentru a stabili strategia de încălzire. Ion Lungu a spus: „Concret, vor să aducă niște bani să mai reabilităm niște puncte vulnerabile pe rețelele de transport și distribuție a agentului termice. Chiar ne preocupă problema, iar un lucru bun este faptul că s-a schimbat acționariatul majoritar la „Bioenergy”. Este la austrieci. Pînă acum era la români. De cînd au venit austriecii, este biomasă în curtea „Bioenergy” încă pentru, știu eu, jumătate de an. Am funcționat pe biomasă, funcționăm pe biomasă. Și ăsta e un lucru bun”. Primarul Sucevei a mai spus că speră ca într-un an sau doi să se încheie operațiunea de reabilitare a rețelelor de transport și distribuție a agentului termic, pentru a nu mai exista pierderi.