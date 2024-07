Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că a stabilit împreună cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții de la București ultimele detalii privind finalizarea lucrărilor și darea în funcțiune în primăvara anului viitor a sălii polivalente cu 5.000 de locuri care se construiește la ieșire din Suceava spre Fălticeni. Ion Lungu a subliniat că investiția pentru construcția acestei săli polivalente, cea mai mare din Moldova, a intrat în linie dreaptă. „Am renunțat la Punctul Termic, care trebuia construit de primărie pentru că s-a schimbat soluția de încălzire. De asemenea, am clarificat ultimele aspecte legate de canalizarea interioară, amplasarea hidranților și realizarea parcării care este în sarcina primăriei”, a spus Ion Lungu.

