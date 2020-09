Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că este dezamăgit de faptul că inițiativa lui vizând testarea personalului didactic și nedidactic pentru depistarea noului coronavirus a fost interpretată în cheie politică. El a afirmat: „Au sărit și cei de la sindicate, că n-am cum să oblig profesorii, că profesorii nu-s cobaii lui Lungu. Eu am fost doar mânat de un sentiment sincer, de a face aceste testări la profesori, pentru a putea începe anul școlar în condiții de siguranță”. Costul analizelor este suportat din bugetul local. Primarul a mai spus că sunt școli unde personalul se testează, în timp ce altele, gen Școala nr.3 și Școala nr.8, vor să țină banii pentru a-i folosi în cazul în care în unități se vor înregistra focare de COVID. Ion Lungu a menționat că decizia legată de testarea sau nu a personalului rămâne la latitudinea fiecărui director de școală.

