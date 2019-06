Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cei 15 ani, de când este în funcție, municipalitatea a realizat investiții în valoare de 400 de milioane de euro. El a spus că jumătate din sumă a provenit din fonduri europene, iar cealaltă jumătate din fonduri proprii, credite și alte surse. Primarul a menționat că printre proiectele mari derulate în mandatele sale se numără cele privind modernizarea iluminatului public, introducerea rețelelor de apă și canalizare, în Burdujeni Sat și Ițcani, asfaltarea a numeroase străzi, achiziționarea de vehicule electrice, modernizarea a 40% din punctele termice și construirea centralei în regim de cogenerare și a 520 de apartamente ANL. Ion Lungu a adăugat că în ultimii 15 ani a muncit de dimineață pînă seara la Primărie și, de aceea, îl deranjează faptul că în special generațiile mai tinere îl critică, spunînd că nu a făcut nimic.

