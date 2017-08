Primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, i-a înmînat președintelui partidului, Ludovic Orban, proiectul de lege pentru transferul pădurilor-parc în administrarea autorităţilor locale. Primarul a spus că proiectul a fost inițiat de toţi parlamentarii suceveni, cu implicarea fostului secretar de stat în Ministerul Pădurilor Gelu Puiu. Ion Lungu a explicat necesitatea acestui proiect de lege prin situaţia existentă pe plan local, unde Parcul Şipote este proprietatea Romsilva, cu toate că se află chiar în centrul oraşului.El a amintit că deoarece parcul nu este al municipalității, în momentul în care a fost acceptat proiectul de reabilitare a Cetăţii de Scaun, Primăria a pierdut 13 milioane de euro, pe care i-ar fi putut folosi pentru amenajarea acelei zone.

„Proiectul Cetății de Scaun putea fi mult mai spectaculos. Alocarea inițială, în 2006, a fost de 27 de milioane de euro. Dar pentru că pădurea din jurul cetății nu a fost în proprietatea municipiului Suceava am pierdut o finanțare de 13 milioane de eurom bani care erau pentru un proiect la fel de spectaculos, cu mini cascade, cu alei, cu amenajări și iluminat. Și l-am pierdut pentru că nu am fost proprietari pe terenuri. Același lucru se întâmplă și azi. Faptul că acest parc Șipote, care este pădure parc, nu este al primăriei ne face să nu putem promova niște proiecte pe turism sau pe zone de agrement”, a declarat Ion Lungu. El a adăugat că o altă problemă generată de faptul că parcul Șipote nu este în proprietatea primăriei este și imposibilitatea de a finaliza Planul Urbanistic General.

Primarul Sucevei l-a rugat pe liderul PNL Ludovic Orban să considere o prioritate pentru viitoarea sesiune legislativă promovarea și adoptarea proiectului de lege pe care i l-a înmânat astăzi la Rădăuți. „Vă rog să fie o prioritate pentru grupul de parlamentari ai PNL în această sesiune parlamentară. Sunt șanse să putem transfera aceste suprafețe de pădure parc, și nu numai în municipiul Suceava, pentru că și alte localități vor beneficia de acest act normativ.

Avem aceste suprafețe care de anul trecut sunt catalogate ca și păduri parc, deci nu sunt fond forestier, și pot fi transferate la autoritățile locale”, a mai adăugat Ion Lungu.

Președintele Orban şi-a arătat deschiderea pentru rezolvarea problemei, spunându-i primarului Sucevei că a bătut la o „ușă deja deschisă”. El a mai spus că în urma discuțiilor cu primarii din țară, în afara pădurilor-parc au mai fost identificate și alte probleme similare, cum ar fi și necesitatea transferului către autorităţile locale a terenurilor deţinute de Agenţia Domeniilor Statului, de unităţile militare dezafectate sau de unele companii, precum CFR.