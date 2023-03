Primarul Sucevei, Ion Lungu, speră ca sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 10 din Burdujeni să fie gata până la debutul viitorului an de învățământ. El a declarat că lucrările merg foarte bine. Primarul a menționat că deja s-a turnat prima placă de beton și a adăugat că se lucrează la partea de armături metalice și cofraje. Ion Lungu a spus: „Sunt impresionat de ceea ce am văzut acolo pe șantier și de modul cum se lucrează. Acest lucru ne dă speranța că putem da în funcțiune sala de sport până la începerea noului an școlar 2023-2024”. Primarul a subliniat că municipalitatea a achitat deja prima factură emisă de firma botoșăneană <Simion Tehnoconstruct>, cea care a construit prima creșă verde din România în trei luni și trei săptămâni, la Fălticeni, și se ocupă de investiția din Burdujeni.

