Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inspectat la finele săptămânii trecute stadiul lucrărilor de modernizare a străzilor din cartierul Ițcani. El a făcut referire la strada Constantin Moraru arătându-se mulțumit de calitatea și ritmul asfaltării. ”Continuăm asfaltarea străzilor din cartierul Ițcani. Am verificat stadiul lucrărilor pe strada Constantin Moraru. Pe fonduri europene vom reabilita și alte străzi din acest cartier, precum și clădirea Cinematografului Arta ți transformarea lui într – un centru multifuncțional cu un sediu al primariei Municipiului Suceava la fel ca în cartierul Burdujeni”, a scris primarul pe pagina sa de facebook.

