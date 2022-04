Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care se află în pelerinaj în Țara Sfântă a avut o primă întâlnire cu primarul orașului Betleem, Hanna Hannania. Lungu a declarat că s-a hotărît de comun acord reluarea colaborării în domeniul cultural, educational și economic și a propus inițierea unui proiect de colaborare între Liceul de Artă Suceava și Academia de Muzică din Betleem. „Cu ocazia Pelerinajului pe care îl efectuez in aceste zile în Țara Sfântă, am avut o intîlnire cu primarul orașului Betleem, domnul Hanna Hannania. Am decis să reluăm colaborarea care a fost suspendată in ultimii 2 ani de zile ca urmare pandemiei de Coronavirus. Menționez că orasele Suceava și Betleem s-au înfrățit in anul 2018. Acordul de parteneriat fiind semnat la Suceava si Betleem. La întîlnire a participat si secretarul general al Consiliului Local, domnul Ioan Ciutac. Am vizitat Academia de Muzică din Betleem si ne-am propus sa inițiem un proiect de colaborare intre Liceul de Artă Suceava si Academia de Muzică din Betleem, cu vizita reciprocă a unor copii talentati,viitori muzicieni. Am convenit intr-o primă fază sa reluăm colaborarea in domeniul cultural, educational si economic -al oamenilor de afaceri. L-am invitat pe domnul primar Hanna Hannania, să vină cât mai curând la Suceava. Este o onoare ca orașul Suceava sa fie înfrățit cu orasul Betleem,care are incheiate zeci de parteneriate de infratire cu orase importante de pe intreg mapamondul.

În România suntem al doilea oraș înfrățit cu Betleemul, după Sectorul nr. 1 Bucuresti si mai nou municipiul Arad”, a declarat Ion Lungu.