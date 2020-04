Primarul Sucevei, Ion Lungu, a reluat astăzi solicitarea făcută cu ceva vreme în urmă aceea de testare pe scară largă a cetățenilor municipiului reședință de județ, în mod special în familiile unde au existat cazuri de infectări cu coornavirus și la cei cu simptome. ”Rămân la ideea că trebuie făcută cât mai multă testare în orașul nostru. Sigur nu se pune problema testării în masă a populației dar totuși trebuie făcute cât mai multe teste la persoanele care au simptome, la membrii familiei care au persoane infectate. Astăzi se face la medici, la cei care asigură siguranța și ordinea publică, la ISU, la cei din linia întâi și e bine că se face dar trebuie făcută și la populație ca măsură de limitare a răspândirii acestui virus”, a spus Lungu.

