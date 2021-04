Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astăzi întâlniri atât la Primărie cât și la Universitatea ”Ștefan cel Mare” cu președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, unde a discutat despre funcționarea Centrului Național Olimpic pentru pregătirea juniorilor la handbal masculin de la Suceava.

”Acest centru funcționează la Suceava cu o grupă încă de anul trecut. Suntem parteneri în susținerea Centrului Național Olimpic pentru juniori handbal masculin cu Federația Româna de Handbal, cu Universitatea Ștefan cel Mare, cu Liceul cu Program Sportiv și Școala Generală Nr. 9 din municipiul Suceava. Domnul președinte Alexandru Dedu a fost surprins plăcut de vestea construirii la Suceava a Sălii Polivalente, apreciind proiectul prezentat. Prin acest centru vrem să punem din nou bazele performanței handbalului masculin la Suceava”, a declarat Lungu.