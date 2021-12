Primarul Sucevei, Ion Lungu, își cere scuze pentru că trotuarele încă nu au fost curățate după ninsorile abundente înregistate la începutul săptămînii. Primarul a declarat, la Radio Top: „Deși ne concentrăm, nu am reușit să gestionăm toate problemele legate de ninsoare și, în mod special, pe trotuare. Am avut aseară un Comandament cu salariații din Primărie care țin de salubritate, cu operatorii de salubritate și cu cei de la Domeniul Public, și am stabilit să ne mobilizăm în aceste zile pentru a curăța trotuarele. Din păcate, trotuarele nu sînt deszăpezite și îmi cer scuze pentru asta. Sînt și cantități cît de cît mari de zăpadă, mai sînt și cauze obiective, faptul că multe mașini sînt rămase pe trotuare, dar una peste alta trebuie să intervenim și vom face acest lucru”. Ion Lungu a adăugat: „În măsura în care nu mai ninge azi-mîine, în două zile, eu spun că vom reuși să deszăpezim cît de cît trotuarele acolo unde am primit sesizări din partea cetățenilor, perfect corecte avînd în vedere că stratul de zăpadă este destul de substanțial și se circulă destul de greu”.

