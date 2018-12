Aproximativ 5.000 de cadouri au fost împărțite de Moș Crăciun copiilor cuminți miercuri seară la bradul din centrul municipiului Suceava. Moșul a fost adus de primarul Ion Lungu iar cadourile au fost oferite ca în fiecare an de Primărie și Consiliul Local. Atmosfera a fost completată de colindele interpretate de corul Seminarului teologic și de copiii Colegiului Național ”Mihai Eminescu.

Lungu: ”Chiar dacă am părul grizonat nu sunt Moș Crăciun”

”Iată că și în acest an Primăria municipiului Suceava și Consiliul Local l-a contactat pe Moș Crăciun și am convenit cu el să vină să aducă cadouri copiilor cuminți. Mă bucur că sunteți în număr destul de mare aici. Noi am făcut eforturi în acest an Primăria și Consiliul Local să amenajăm cât mai frumos această zonă să avem un brad frumos. Vreau să mulțumesc copiilor de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Seminarului Teologic ”Mitropolit Dosoftei” de la Suceava care au colindat. Știu că-l așteptați pe Moș Crăciun. Chiar dacă am părul grizonat nu sunt Moș Crăciun. O să încerc să-l strig pe Moș Crăciun. Moș Crăciun vă rog să fiți darnic cu acești copii pentru că sunt copii cuminți și merită cadouri cât mai substanțiale. Eu știu că aveți o inimă bună și an de an faceți surprize frumoase. Noi mulțumim din partea Primăriei al Consiliului Local, vă dorim un final de an cu bucurii, cu pace, sărbători fericite și numai bine”, a spus primarul Ion Lungu.