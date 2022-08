Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezenta la Soroca unde a participat la sărbătorirea independenței Republicii Moldova și la Zilele Orașului Soroca cu care municipiul nostru este înfrățit. ”Am participat în aceste zile la Soroca la sărbătorirea independenței Republicii Moldova, care s-a întâmplat acum 31 de ani și la zilele Orașului Soroca, oraș cu care suntem înfrățiți. Am discutat despre proiectele viitoare pe care vrem să le derulăm în continuare după perioada de pandemie în domeniul administrației locale, educației, culturii etc. Am salutat și prezența a două orașe importante din România: Bistrița și Fălticeni care au demarat procedurile de parteneriat cu orașul Soroca”, a declarat Lungu.