Primarul Sucevei, Ion Lungu, a premiat, astăzi, mai multe „cupluri de aur” care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Ceremonia de premiere a avut loc în parcul Tătăraşi din Suceava, pentru a putea fi respectate restricţiile impuse de pandemia de coronavirus. „Astăzi am continuat tradiția de a sărbători „Cuplurile de Aur” ale Sucevei, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Ținând cont de restricțiile impuse din cauza pandemiei, am organizat acest eveniment în aer liber, în Parcul Tătărași, în semn de recunoștință față de acești membri deosebiți ai comunității noastre. Ei sunt un model pentru restul cetățenilor, au pus bazele Sucevei de astăzi și continuă să contribuie la dezvoltarea orașului, fiind de cele mai multe ori primii care contribuie la bugetul orașului în fiecare an. Sănătate tuturor cuplurilor sărbătorite cu această ocazie! La Mulți Ani!”, a transmis Ion Lungu.

