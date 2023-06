Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de modul în care sucevenii au reacționat după inaugurarea ștrandului din Ițcani, investiție de aproape 3 milioane de euro. Lungu a spus că în prima săptămână la ștrand au fost 3.500 de persoane vârful fiind atins pe 5 iunie când au fost 1.500 de persoane. ”Am primit foarte multe aprecieri în legătură cu ștrandul de la Suceava. Au mai fost mici probleme dar așa cum au spus specialiștii peste iarnă aceste ștranduri au fost umplute cu apă pentru că se conservă mai bine și probabil că acolo unde au sărit câteva plăcuțe apa fiind foarte mică procesul de îngheț-dezgheț a fost mai accentuat. S-a remediat problema rapid. Lucrarea are garanție doi ani de zile. Una peste alta eu sunt mulțumit de modul în care sucevenii au participat în aceste zile la ștrand”, a spus Ion Lungu.

