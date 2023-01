Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a respectat tradiția și a plătit și în acest primul taxele și impozitele locale. Lungu și-a achitat dările cu cardul. El a plătit 679,6 lei. ”Începând de astăzi se pot plăti taxele și impozitele locale la Primăria Municipiului Suceava, pentru anul 2023. Am achitat la prima oră cu chitanța nr. 1 taxele și impozitele locale aferente anului 2023. Plata am efectuat-o cu cardul la unul din POS-urile instalate la primărie. Am beneficiat de bonificația de 10% la impozitul pe apartament și cele 2 mașini”, a declarat primarul Sucevei. El a plătit 288 de lei pentru taxa de ecologizare, impozit pe clădiri de 224 de lei, impozit pe mijloace de transport de 148 de lei și 19 lei pentru impozitul pe teren.

Ion Lungu a adăugat că plata taxelor și impozitelor locale se poate face la ghișeele Primăriei cu numerar sau card, prin virament bancar sau electronic prin aplicația www. ghișeul.ro.

Programul de plată zilnic este intre orele 8.00-18.00.