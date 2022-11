Primarul Ion Lungu, proprietar de câine ciobănesc românesc de Bucovina, propune acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” al Sucevei medicului veterinar Viorel Gașpar cel care a luptat pentru omologarea acestei rase. Lungu și-a exprimat intenția la Expoziție cu Ciobănesc Românesc de Bucovina, dedicat Zilei Bucovinei, care a avut loc astăzi. ”Am participat astăzi la un eveniment organizat de către Clubul Național Bucovina al crescătorilor de câini, condus de domnul doctor veterinar Viorel Gașpar, eveniment intitulat Expoziție cu Ciobănesc Românesc de Bucovina, dedicat Zilei Bucovinei.

Au fost expuși zeci de câini din această rasă, care vor fi apreciați de arbitri renumiți în domeniu din Timișoara și Oradea. Pentru acreditarea acestei rase de câini și implicit promovarea Bucovinei voi propune în ședința de Consiliu Local din luna decembrie 2022, acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnului doctor veterinar Viorel Gașpar. Și eu sunt un pasionat de câini din rasa Ciobănesc Românesc de Bucovina, sunt la a treia generație de câini: l-am avut pe Rug, pe Nero iar acum îl am pe Martinel”, a declarat Lungu.