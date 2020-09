Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, i-a felicitat pe jucătorii echipei de handbal CSU Universitatea Suceava pentru promovarea în Liga Națională reiterându-și sprijinul și sperând să joace din nou într-o finală de cupă europeană.””M-am întâlnit în această săptămână cu echipa de handbal masculin CSU Universitatea Suceava, cu antrenorii și jucătorii. I-am asigurat de tot sprijinul municipalității și le-am urat succes la barajul de promovare de la Sfântul Gheorghe. Acest vis s-a împlinit! Suntem în Liga Națională! Felicitări echipei, antrenorilor și stafului tehnic. Mulțumim domnului Decan Petru Ghervan pentru sprijinul acordat în pregătirea meciurilor. Mulțumim Domnului Rector Valentin Popa pentru implicare. Vrem să aducem handbalul masculin sucevean unde a fost în anii trecuți, când am jucat o finală de cupă europeană! În acest an municipalitatea sprijină echipa de handbal masculin cu suma de 2.000.000 lei”, a declarat Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings