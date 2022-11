Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că astăzi a avut discuții constructive la mai multe ministere pentru rezolvarea unor probleme importante pentru dezvoltarea municipiului reședință de județ.

”Am avut discuții la CNI pentru eliberarea Autorizației de construire la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri de la Suceava. Ne dorim sa începem efectiv lucrările de construire până la sfârșitul anului 2022. Am discutat la Autoritatea de Management POR despre plata autobuzelor electrice care vin de la firma Solaris din Polonia. Totodată am avut discuții la Comisia de Împrumuturi pentru autoritățile locale unde am convenit sa solicităm o majorare a plafonului de contractare la credite cu 500 milioane lei la rectificarea bugetara preconizata a avea loc in aceasta lună, deoarece suma alocata a fost epuizata. Au fost discuții constructive care vor rezolva in perioada următoare problemele ridicate”, a declarat Lungu.