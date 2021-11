Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut astăzi în conferința de presă săptămânală un nou apel la populație să se vaccineze dar în mod deosebit către cadrele didactice. ”Fac apel la cadrele didactice din școli să se vaccineze pentru ca elevii să meargă la școala față în față. Nu mi se pare moral să cerem să se vaccineze copiii și cadrele didactice să nu fie vaccinate. Chiar dacă nu este obligatoriu atâta vreme cât suntem într-o funcție publică avem o responsabilitate morală în acest sens”, a spus Lungu. El a arătat că ritmul de vaccinare a scăzut mult în municipiul Suceava de la 7.000 de doze utilizate la 4.350 de doze în ultima săptămână. El estimează că rata de vaccinare în Suceava este undeva la 30% însă a solicitat sprijinul Direcției de Sănătate Publică pentru a afla procentul real.

