Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezent astăzi la București unde a avut întâlniri cu mai mulți miniștri privind rezolvarea unor probleme ale municipiului reședință de județ.

”Am abordat la Ministerul Dezvoltării plata celor 25 autobuze electrice care au intrat în dotarea TPL Suceava și stadiul licitației pentru celelalte 15 autobuze prin Ministerul Dezvoltării. Am discutat la Ministerul Finanțelor Publice pentru plata cofinanțării la autobuzele electrice. Am avut discuții cu ministrul mediului apelor și pădurilor referitoare la transferul pădurilor parc. De asemenea am avut o întâlnire la Compania Națională de Investiții, în urma căreia am stabilit următorii pași de urmat pentru realizarea Sălii Polivalente. Am avut o discuție și cu ministrul transporturilor referitoare la realizarea Variantei de Ocolire nr.2 a orașului Suceava, pe fonduri europene, ca punct de descărcare entru Autostrada A7. Au fost discuții constructive și clarificatoare”, a declarat Ion Lungu.