Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, dezminte zvonurile potrivit cărora Bazarul Auto din localitate se va vinde și a dat asigurări că el rămâne al comunității. Loghin s-a aflat duminică dimineață în Bazarul Auto pentru a le transmite celor care își câștigă existența din tranzacțiile auto și nu numai că zvonurile lansate nu sunt reale și că târgul nu numai că nu va fi înstrăinat dar va fi dezvoltat în folosul celor de acolo. ”Dialogul este cel mai important aspect al unei relații armonioase Primar-Comunitate. Am întărit acest principiu prin vizita de duminică, în Bazarul Auto Rădăuți. Zvonistica știrilor false a fost demontată: în mandatul meu de primar, Bazarul Auto Rădăuți rămâne al comunității rădăuțene. Sub nici o formă, nu se va vinde sau înstrăina, din contră, îl vom dezvolta împreună”, a declarat Loghin.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings